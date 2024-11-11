İşgalci bakandan tepki çeken sözler! "2025 Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacak"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"İLHAK" PLANI İÇİN İÇİ ALÇAK TALİMAT

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.

İŞGALCİ BAKAN 2025'İ İŞARET ETTİ

Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü. Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti.