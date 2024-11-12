Başkan Erdoğan Bakü’deki BM zirvesinde duyurdu: İklim Kanunu geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız.

Fotoğraf: AA

İklim krizinin en yoğun hissedildiği ülkelerdeniz. İklim Kanunu Meclis'e sunulacak. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik. Her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti yüksektir. Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir bir dünya için Gelecek Paktını kabul ettik.

Fotoğraf: AA

"İSRAİL GAZZE İÇİN HESAP VERMELİ"

İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları devam ediyor. İnsanları katletmeyi, büyük bir kıyıma yol açmayı sürdürüyor. Toprağa ve yer altına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden etkilemiştir. İsrail, Gazze için uluslararası mahkemelerde hesap vermeli.

2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.