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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 12:34 Güncelleme: 12.11.2024 12:35
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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadelerine yer verildi.

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