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Bakan Fidan'dan kritik temas! ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 21:26 Güncelleme: 12.11.2024 21:50
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Bakan Fidan’dan kritik temas! ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktayı ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları (Foto: AA Arşiv) İsrail'in Gazze'ye saldırıları (Foto: AA Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktayı ele aldı.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA Arşiv) Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA Arşiv)

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı." bilgisini verdi.

Bakan Fidan ABDli mevkidaşı ile görüştü!Bakan Fidan ABDli mevkidaşı ile görüştü!

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