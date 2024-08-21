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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem Gazze

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 11:16 Güncelleme: 21.08.2024 11:56
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumu ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli'nin bildirdiğine göre, ABD'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenDışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya dokuzuncu kez ziyaret düzenledi. Pazartesi günü ilk durağı İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Daha sonra Mısır'a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'li bakanın son durağı ise dün Katar'ın başkenti Doha oldu.

Blinken, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın İsrail ile her gün temas halinde olduğunu, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da Hamas ile "köprü kurucu öneri" üzerinde bir anlaşma sağlamak üzere temas halinde olduğunu söyledi.

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