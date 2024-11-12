Mühür ve oy pusulaları rafa mı kalkıyor? YSK'dan "elektronik seçim" iddialarına açıklama

YSK'den bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerin ilgili ülke seçim kurullarının daveti üzerine Kurul tarafından yerinde takip edildiği belirtildi.



Mühür ve oy pusulaları rafa mı kalkıyor? (Foto: AA Arşiv)

Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimin yerinde takip edildiği anımsatıldı.

Mühür ve oy pusulaları rafa mı kalkıyor? (Foto: AA Arşiv)

Ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin Kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin de değerlendirildiği bildirildi.

YSK'dan ʺelektronik seçimʺ iddialarına açıklama

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi' başlıklı 94/D maddesinde yer alan 'Yüksek Seçim Kurulu; 35'inci madde çerçevesinde belirlenen yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektronik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik altyapıyı kurmaya; güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almaya yetkilidir. Yurt dışı seçmenler, seçimin yapılacağı tarihin otuz gün öncesinden başlamak üzere belirlenen süre içerisinde seçim günü Türkiye saatiyle 17.00'ye kadar elektronik ortamda oy kullanabilirler. Elektronik ortamda kullanılan oylar, seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca tespit edilerek sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yapılır ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca da birleştirme tutanağı düzenlenerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin ilgili hükümlerine göre yapılır' hükümleri uyarınca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

94/D maddesinde düzenlenen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde gerçekleşen hiçbir seçim türü için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir."

Seçimlerde elektronik oylama sistemi mi geliyor?