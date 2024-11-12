Kaz Dağları'nda "İmamoğlu" talanı! 11 villa için ağaç katliamı yapıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından "Kaz Dağları'nda rant uğruna binlerce ağaç kesiliyor. Doğaya düşman bu tutumun karşısında dünyamızı korumak, hayvanların sesi olmak, geleceğimizi savunmak için yine büyük bir mücadele veriliyor. Artık yeter; ağaçlara, doğaya, canlara dokunmayın!" demişti.

Dilek İmamoğlu'nun bu paylaşım tepkilerin odağına yerleşirken ağaç katliamının eşi Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu2nun yaptığı ortaya çıktı.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı | Görüntü-A Haber

Kaz Dağları Milli Parkı'nın yanı başındaki İmamoğlu'larına ait 11 bin 925 metrekarelik arsası bulunduğu ve bu nokta için de yüzlerce ağacın yıllara sarı uydu görüntülerinde kesildiği belirlendi.

İmamoğlu'nun söz konusu araziye 3 yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP'li belediyelerin ise buna 'Dur' demek yerine yol verdiği öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NUN VİLLALARI İÇİN AĞAÇLAR KATLEDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdikleri gözler önüne serildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor. İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçlar yok edildi. Arazide 11 villanın yapıldığı belirlendi.

Söz konusu ağaç katliamı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde görülebiliyor. Buna göre internet sitesinde İmamoğlu ailesine ait ada ve parseller sorgulandığında arsaların bir kısmında dairelerin yapıldığı, arsa olarak gözüken alanlar da ise ağaçların olmadığı tespit edildi.

"İSTANBUL'DAN KAYGIYLA İZLİYORUM"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da muhtelif zamanlarda Kaz Dağları'nı gündeme getirerek Kaz Dağları'nın korunmasına yönelik paylaşımlar yaparak "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma" demişti. Ayrıca İmamoğlu, 6 Mart 2019'daki Kaz Dağları'ndaki durumu İstanbul'dan kaygıyla izlediğini de öne sürmüştü.

CHP'Lİ EDREMİT BELEDİYE ZEYTİNLİKLERİ İMARA AÇTI

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Edremit Belediyesi el ele Zeytinlikleri imara açtı. 10 Ekim'de yapılan Büyükşehir belediye meclisi toplantısında CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Kaz Dağları'nda binlerce zeytin ağacının bulunduğu üç ayrı parseldeki toplam 14 dönüm zeytinlik kanuna aykırı olarak imara açıldı.

YAKIN ARKADAŞI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla sorun yaşadığı gerekçesiyle Hasan Arslan yerine Edremit Belediye Başkanlığına Mesut Ertaş'ı aday gösterdiği iddia edilirken Hasan İmamoğlu'yla sürekli görüşen yakın arkadaşı Cavit Cebeci'nin ise Edremit Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.