TOKİ’den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

TOKİ, 43 ilde toplam 310 gayrimenkulu açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu açık artırmanın saati ve yeri hakkında detaylar ise merak konusu. TOKİ, açık artırma tarihini ve saatini duyururken, potansiyel alıcılar için önemli bilgiler de paylaşıldı. Bu satış fırsatını değerlendirmek isteyenler için açık artırmanın ne zaman ve saat kaçta yapılacağı konusundaki detaylar haberimizde...