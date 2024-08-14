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Haberler Galeri TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

TOKİ, konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni başvuru sürecini başlattı. İstanbul, Ankara ve Bursa dahil olmak üzere 43 ilde gerçekleştirilecek olan TOKİ satışları, konutlar için yüzde 25 peşinla 20 ay vadeli, iş yerleri içinse yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçenekleri sunacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte, merak edilen konut ve iş yeri fiyatları, son başvuru tarihleri ve satışa sunulan bölgeler hakkında detaylar da netleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:13
TOKİ’den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

TOKİ, 43 ilde toplam 310 gayrimenkulu açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu açık artırmanın saati ve yeri hakkında detaylar ise merak konusu. TOKİ, açık artırma tarihini ve saatini duyururken, potansiyel alıcılar için önemli bilgiler de paylaşıldı. Bu satış fırsatını değerlendirmek isteyenler için açık artırmanın ne zaman ve saat kaçta yapılacağı konusundaki detaylar haberimizde...

TOKİ’den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

Açık Artırma Tarihleri ve Detaylar Açıklandı

TOKİ'nin 43 ildeki konut ve iş yeri satış başvuruları hızla devam ediyor. Vatandaşlar için cazip fırsatlar sunan TOKİ, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde geniş çaplı açık artırma düzenleyecek. Bu süreçte konut ve iş yerleri için sunulan ödeme koşulları ve açık artırma detayları ise merakla bekleniyor.

TOKİ’den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

Başvuru Süreci ve Açık Artırma Tarihleri

TOKİ başvuru süreci, 6 gün sonra sona erecek. Bu süreçte, toplamda 310 konut ve iş yeri satışa sunulacak.

TOKİ’den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

Konutlar 20 Ağustos Salı günü, iş yerleri ise 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak açık artırmalarda satışa çıkarılacak.

TOKİ’den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...

Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.