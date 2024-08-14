14 Ağustos 2024, Çarşamba
TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
TOKİ, konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni başvuru sürecini başlattı. İstanbul, Ankara ve Bursa dahil olmak üzere 43 ilde gerçekleştirilecek olan TOKİ satışları, konutlar için yüzde 25 peşinla 20 ay vadeli, iş yerleri içinse yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçenekleri sunacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte, merak edilen konut ve iş yeri fiyatları, son başvuru tarihleri ve satışa sunulan bölgeler hakkında detaylar da netleşti.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:13