Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DERİNLİK 16,22 KİLOMETRE...

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük:5.0 (Mw)



Yer: Merkez (Elazığ)



Tarih: 2024-11-08



Saat: 17:04:00 TSİ



Enlem: 38.61944 N



Boylam: 39.68667 E



Derinlik: 16.22 km

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yerlikaya: Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

VALİ A HABER'DE AÇIKLADI: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber'de açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "olumsuz bir durum yok. Saha çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2024-11-08 17:04:00 38.61944 39.68667 16.22 MW 5.0 Merkez (Elazığ)

2024-11-08 16:38:16 41.505 41.79444 7.0 ML 1.7 Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin)

2024-11-08 15:27:33 38.35111 38.78361 7.92 ML 1.7 Kale (Malatya)

2024-11-08 15:26:40 38.35694 38.78 9.64 ML 2.6 Kale (Malatya)

2024-11-08 14:56:21 39.11583 27.85944 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

2024-11-08 14:36:22 40.49583 34.69639 7.0 ML 1.2 Merkez (Çorum)

2024-11-08 14:34:03 38.88667 37.44028 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)

2024-11-08 14:33:01 40.50444 34.70444 6.97 ML 1.3 Merkez (Çorum)

2024-11-08 14:24:17 37.03333 28.5525 6.99 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)

2024-11-08 14:12:57 38.38778 37.4725 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-11-08 12:12:05 37.81722 37.01528 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-11-08 12:01:19 39.77583 30.15778 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)

2024-11-08 11:53:13 37.21083 38.65806 7.0 ML 1.9 Karaköprü (Şanlıurfa)

2024-11-08 11:34:59 40.13556 32.935 6.99 ML 1.5 Çubuk (Ankara)

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