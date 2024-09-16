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Tunceli'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 17:03 Güncelleme: 16.09.2024 18:22
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Tunceli’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Pülümür (Tunceli)

Tarih:2024-09-16

Saat:16:44:45 TSİ

Enlem:39.46528 N

Boylam:39.97306 E

Derinlik:7 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-09-16 16:44:4539.4652839.973067.0MW4.1Pülümür (Tunceli)Detay

2024-09-16 16:43:0739.0033343.5011112.43ML2.2Erciş (Van)Detay

2024-09-16 16:30:0239.0022243.4691714.57ML2.2Erciş (Van)Detay

2024-09-16 15:08:5439.2833333.153337.15ML1.6Bala (Ankara)Detay

2024-09-16 14:34:2537.9891730.921390.29ML2.2Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta)Detay

2024-09-16 13:40:0040.2030633.451397.0ML1.4Kalecik (Ankara)Detay

2024-09-16 12:14:0937.972538.043897.0ML1.1Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-09-16 12:03:4840.2358333.904177.0ML1.3Sulakyurt (Kırıkkale)Detay

2024-09-16 09:52:5738.7483327.560287.0ML1.5Saruhanlı (Manisa)Detay

2024-09-16 09:35:5437.8744436.33757.0ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)Detay

2024-09-16 09:20:0938.7233327.564177.0ML2.6Saruhanlı (Manisa)

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