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Marmara'da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var

Uzmanlar tarafından yıllardır tahmini yapılan "İstanbul Depremi" ile ilgili çok çarpıcı bir uyarı daha geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Marmara depreminde tsunamiyi tetikleyecek 3 büyük çukur olduğuna dikkat çekti. Bal, "Bu çukurların üzerinde çökeller söz konusu. Depremin hareketinin tetiklenmesiyle bu çökeller kayabilir. 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz." derken, özellikle Tekirdağ bölgesini uyardı.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:47
Marmara’da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, olası İstanbul depreminde Marmara Denizi'nde tsunamiyi tetikleyecek 3 büyük çukurun bulunduğunu belirterek, "Bu çukurların üzerinde çökeller söz konusu. Depremin hareketinin tetiklenmesiyle bu çökeller kayabilir. Bu çökeller kayarsa da biz açıkçası Tekirdağ sahillerinde, örneğin, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa'ya kadar geçen o hat içinde 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz. Özellikle Tekirdağ için konuşmam gerekirse depremin ardından bir tsunami beklentisi var" dedi.

Marmara’da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, olası bir İstanbul depreminde etkilenecek iller arasında yer alan Tekirdağ'da, NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in talimatıyla kurulan uzmanlardan oluşan bir ekip ilde depreme karşı riskli yapıları belirleme çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında depremden etkilenmesi beklenen Tekirdağ genelinde yaklaşık 100 bin yapı stoku taranıp, durumları tespit edildi. Tekirdağ merkezindeki 55 bin binanın 6 bin tanesinin 1998 yılından sonra inşa edildiği belirlendi.

Marmara’da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var

TEKİRDAĞ'DA 2 BİN YAPI TEHLİKEDE
NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Bu süreçte çok önemli çalışmalar yapıldı. Namık Kemal Üniversitesi olarak biz öncelikle Tekirdağ'ımızdaki ilçelerimizle beraber ciddi tarama yöntemlerini kullanarak yapılarımızın taranmasını sağladık ve belli oranda da bunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 bine yakın yapı stoku taranmış oldu ve bu yapılarla ilgili durumlar tespit edildi. Hızlı taramada tüm Tekirdağ ilçeleri dahil 1500- 2 bin binanın göçmesini öngörüyoruz" dedi.

Marmara’da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var

MARMARA'DA TSUNAMİ OLACAK MI? 3 BÜYÜK ÇUKUR VAR
Yapıların taranmasının kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Ahmet Bal, depremde ikinci bir afet olan tsunaminin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Marmara’da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var

Bal, Marmara Denizi'nin iç deniz olmasına rağmen 3 büyük çukurun tsunami riskini tetikleyen çukurlar olduğunu belirterek, "Bu 3 çukurun iki tanesi Tekirdağ'da bulunuyor. Biri Marmaraereğlisi açıklarında yaklaşık 1300 metre derinliğe sahip, diğeri ise Kumbağ açıklarında 1160 metre derinliği olan çukurlar. Bu çukurların üzerinde çökeller söz konusu. Depremin hareketinin tetiklenmesiyle beraber bu çökeller kayabilir. Bu çökeller kayarsa da biz açıkçası Tekirdağ sahillerinde, örneğin, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa'ya kadar geçen o hat içerisinde 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz. Bu dalgaların da minimum 50 metre sahilden içeriye doğru girmesini öngörüyoruz. Özellikle Tekirdağ için konuşmam gerekirse depremin ardından bir tsunami beklentisi var. Tekirdağ, kıyı şeridi çok uzun olan ve önemli miktarda nüfus barındıran bir ilimiz. Dolayısıyla Tekirdağ'da ciddi bir tsunami riski var" ifadelerini kullandı.