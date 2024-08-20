20 Ağustos 2024, Salı
Marmara'da korkunç tehlike! Hem deprem hem de tsunami riski: 3 büyük çukur var
Uzmanlar tarafından yıllardır tahmini yapılan "İstanbul Depremi" ile ilgili çok çarpıcı bir uyarı daha geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Marmara depreminde tsunamiyi tetikleyecek 3 büyük çukur olduğuna dikkat çekti. Bal, "Bu çukurların üzerinde çökeller söz konusu. Depremin hareketinin tetiklenmesiyle bu çökeller kayabilir. 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz." derken, özellikle Tekirdağ bölgesini uyardı.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:47