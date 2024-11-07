Başkan Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Donald Trump'ı arayarak tebrik etti. Seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik eden Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Donald Trump'ı arayarak tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik eden Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.