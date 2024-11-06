CHP'li Gamze Taşçıer'den polise tepki çeken sözler sözler! "Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın”
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi” olmak suçundan tutuklanmış ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Esenyurt'ta belediye binasına gelen CHP'li Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirerek “Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın” ifadelerini kullandı. Vekil Taşçıer’in sözlerine tepki yağdı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı, “Sen bu milletin vekili falan olamazsın, yazık” , “Topraklarımda PKK’lı milletvekili istemiyorum.” “Dokunulmazlık zırhı kaldırılmalı” , "Tıpkı DEM'liler gibi..." ifadeleri ile tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde (30 Ekim) "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.
ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM
Esenyurt Belediyesi'ne Ahmet Özer yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.
CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG
Bunu hazmedemeyen CHP ve DEM geçtiğimiz günlerde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak miting çağrısı yaptı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla CHP-DEM'in Kent uzlaşısı adı altındaki kirli ittifakı tekrar gözler önüne serildi.
CHP'Lİ VEKİL GAMZE TAŞÇIER POLİS BARİKATLARINI YUMRUKLADI
CHP'li başkan Ahmet Özer'in terörden tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan gerginlik bugün de devam etti. Esenyurt'ta belediye binasına gelen CHP'li vekil Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirerek yumrukladı.
"BEN VEKİLİM BANA DOKUNAMAZSINIZ"
Belediye binasına girmeleri engellenen heyet, belediye binası önündeki polis barikatını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. O anlarda CHP'li Gamze Taşçıer'in "Ben vekilim bana dokunamazsınız" dedi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Vekil Taşçıer'in sözlerine tepki yağdı. Sosyal medyada bir kullanıcı "Sen bu milletin vekili falan olamazsın, yazık" ifadelerini kullandı.
İŞTE O TEPKİLER...
"Dokunulmazlık zırhı kaldırılmalı"
"TIPKI DEM'LİLER GİBİ..."
Esenyurt Belediyesine girmeye çalışan CHP'li Gamze Taşçıer polislere bağırarak."Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın. Aç burayı" Tıpkı DEM'liler gibi... Vekil isen önce devletin yasalarına uymayı öğren.
"Topraklarımda: PKK'lı Memur , doktor, milletvekili, öğretmen, avukat, istemiyorum!"
"TERÖR VE YANDAŞLARINA DESTEK VEREN VEKİLLER MİDE BULANDIRIYOR"
"Terör ve yandaşlarına destek veren vekiller mide bulandırıyor! Devlet kurumlarının milleti gözeterek almış olduğu kararlara karşılık teröre destek amacı ile itiraz eden ve kendini siper etmeye kalkan ne kadar vekil var ise dokunulmazlığı kaldırılıp gerekli hukuki işlemler yapılmalı artık."
MAHMUT ÜNAL'DA POLİSLERE BARİYELERİ İTMİŞTİ
Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün ise CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Meydanı'na girişler açıkken polisin kurduğu bariyerlerden geçmek istedi. Polis ekipleriyle münakaşaya giren CHP'li vekil bariyerleri polislerin üzerine doğru itmişti.