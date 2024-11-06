CHP'li Gamze Taşçıer'den polise tepki çeken sözler sözler! "Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın”

Geçtiğimiz günlerde (30 Ekim) "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Foto: AA)

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM

Esenyurt Belediyesi'ne Ahmet Özer yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

CHP ve DEM'in bayrakları yan yana ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG

Bunu hazmedemeyen CHP ve DEM geçtiğimiz günlerde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak miting çağrısı yaptı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla CHP-DEM'in Kent uzlaşısı adı altındaki kirli ittifakı tekrar gözler önüne serildi.

CHP'li Vekil Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirerek yumrukladı

CHP'Lİ VEKİL GAMZE TAŞÇIER POLİS BARİKATLARINI YUMRUKLADI

CHP'li başkan Ahmet Özer'in terörden tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan gerginlik bugün de devam etti. Esenyurt'ta belediye binasına gelen CHP'li vekil Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirerek yumrukladı.

CHP'li Vekil Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirerek yumrukladı

"BEN VEKİLİM BANA DOKUNAMAZSINIZ"

Belediye binasına girmeleri engellenen heyet, belediye binası önündeki polis barikatını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. O anlarda CHP'li Gamze Taşçıer'in "Ben vekilim bana dokunamazsınız" dedi.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vekil Taşçıer'in sözlerine tepki yağdı. Sosyal medyada bir kullanıcı "Sen bu milletin vekili falan olamazsın, yazık" ifadelerini kullandı.

İŞTE O TEPKİLER...

Sosyal medyadan yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü).

"Dokunulmazlık zırhı kaldırılmalı"

"TIPKI DEM'LİLER GİBİ..."

Esenyurt Belediyesine girmeye çalışan CHP'li Gamze Taşçıer polislere bağırarak."Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın. Aç burayı" Tıpkı DEM'liler gibi... Vekil isen önce devletin yasalarına uymayı öğren.

Sosyal medyadan yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Topraklarımda: PKK'lı Memur , doktor, milletvekili, öğretmen, avukat, istemiyorum!"

Sosyal medyadan yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"TERÖR VE YANDAŞLARINA DESTEK VEREN VEKİLLER MİDE BULANDIRIYOR"

"Terör ve yandaşlarına destek veren vekiller mide bulandırıyor! Devlet kurumlarının milleti gözeterek almış olduğu kararlara karşılık teröre destek amacı ile itiraz eden ve kendini siper etmeye kalkan ne kadar vekil var ise dokunulmazlığı kaldırılıp gerekli hukuki işlemler yapılmalı artık."

MAHMUT ÜNAL'DA POLİSLERE BARİYELERİ İTMİŞTİ

Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün ise CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Meydanı'na girişler açıkken polisin kurduğu bariyerlerden geçmek istedi. Polis ekipleriyle münakaşaya giren CHP'li vekil bariyerleri polislerin üzerine doğru itmişti.