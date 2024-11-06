CHP liderinden Dilruba Kayserilioğlu çıkışı! Özel'in "Yanlış oldu" sözlerine tepki: Yuh yalana gel

CHP lideri Özgür Özel, protokolde ağırladığı Başkan Erdoğan'a hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Bu sözlere tepki gösteren Kayserilioğlu ise "Yuhhh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allahtan telefon kayıtları denen bir şey var, kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret ettiği için tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, CHP lideri Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmıştı.

CHP LİDERİ "YANLIŞ OLDU" DEDİ

Özel katıldığı bir canlı yayında Kayserilioğlu'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Protokolde ağırlanmasının yanlış olduğunu belirteren Özgür Özel, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu." şeklinde konuştu.

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"YUH YALANA GEL"

CHP liderinin bu sözlerine tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Kayserilioğlu, "Yuhhh yalana gel Ben mi sürpriz yapmışım. Allahtan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Bende kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim" diyerek çıkıştı.