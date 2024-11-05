Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiriyor! Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika.. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı...

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." ifadelerine yer verdi.

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