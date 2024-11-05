Kırgızistan’da Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

150 YATAKLI HASTANE

Başkan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz" dedi.

Başkan Erdoğan hastanenin açılış kurdelasını kesti (AA)

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

İSMİNİ TAŞIYACAK

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi Başkan Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyacak. Konuyla ilişkin kararname, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalandı.

150 YATAK KAPASİTESİ

Kırgızistan'ın en modern kliniği olan Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edildi. Yaklaşık 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 150 yatak kapasiteli hastane, pandemi döneminde Kovid-19 hastalarının tedavisinde kritik görev üstlendi.

ORGAN NAKLİ OPERASYONU YAPILDI

Hastanede, ülkenin ilk organ nakli operasyonları da gerçekleştirildi. Kırgızistanlı ve Türk doktorların, geçen yıl ilk böbrek nakli ameliyatını yaptıkları hastanede, bu yıl karaciğer ve kemik iliği ameliyatları da başarıyla tamamlandı.