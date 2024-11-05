Başkan Erdoğan: Küresel sistemi tehdit eden İsrail’e karşı uluslararası baskı artırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Kırgizistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Başkan Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgizistan'da karşılandı (AA)

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.

ATA BEYİT ANITI'NI ZİYARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4-6 Kasım tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına başladı. 1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov'un anıtına da çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur'an tilaveti yapıldı.

Başkan Erdoğan Kırgizistan Ata Beyit Anıtı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti (İHA)

BİŞKEK'TE BİR İLK

Tören iki ay önce inşaatı tamamlanan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan yeni Saray'da karşılanan ilk lider oldu.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başkan Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Başkan Erdoğan Kırgizistan'da resmi törenle karşılandı (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL ÇIKIŞI: ULUSLARARASI BASKI ARTIRILMALI

Başkan Erdoğan Yüksey Düzeyli İşbirliği Konseyi''nde şu mesajları verdi:

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Görüşmemizde ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler başında geliyoruz.

TİKA, binin üzerindeki projeyi hayata geçirdi. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemizin süreceğine inanıyorum. Eğitim iş birliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.

İSRAİL KÜRESEL SİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim.

Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir.

Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov (AA)

YOĞUN DİPLOMASİ: 2 HAFTA 5 ÜLKE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kasım ayında yoğun bir dış ziyaret programı bekliyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasına odaklanılacak.



Ayrıca bu ziyarette Erdoğan'ın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan liderleri ile baş başa görüşmeler yapması da bekleniyor.



TÜRK-MACAR DOSTLUK ANLAŞMASININ 100. YILI



Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından 6-7 Kasım'da Macaristan'a gidecek.



Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilecek ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.



Macarisran Başbakanı Victor Orban ile da görüşmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan'ın 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgizistan'da (İHA)



AZERBAYCAN ZİYARETİ



Başkan Erdoğan'ın kasım ayında Azerbaycan'a da bir ziyaret yapması planlanıyor.



Erdoğan'ın 11-12 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılması öngörülüyor.



Konferansta, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" dâhilinde bazı etkinliklerin düzenlenmesi için çalışma yapılıyor.



G-20 ZİRVESİ



Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi. Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.



Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.



AK PARTİ İL KONGRELERİNE BAŞLIYOR



Başkan Erdoğan, sadece yurt dışı ziyaretlerde bulunmayacak. 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim de belli oldu.



Buna göre; 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Başkan Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.