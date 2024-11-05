Başkan Erdoğan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesi’nin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışına katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen hastane 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 72 yatak kapasitesi bulunuyor.

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