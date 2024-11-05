05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesi’nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesi’nin açılışını yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 14:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışına katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen hastane 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 72 yatak kapasitesi bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu
Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu
Hastane dualarla açıldı
Hastane dualarla açıldı
Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
TÜPRAŞ’ta patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler
TÜPRAŞ’ta patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler
Devlet Bahçeli’nin Erdoğan çıkışı!
Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan” çıkışı!
Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000’e girdi
"Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi"
Yeni dönemin şifreleri! Uzmanlar A Haber’de yorumladı
Yeni dönemin şifreleri! Uzmanlar A Haber'de yorumladı
Bahçeli grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
Bahçeli grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
Türkiye Yüzyılı için Erdoğan tek seçenek
Türkiye Yüzyılı için Erdoğan tek seçenek
Bahçeli’den kayyum açıklaması
Bahçeli’den "kayyum" açıklaması
Erdoğan bir kez daha seçilmelidir
"Erdoğan bir kez daha seçilmelidir"
Kürtler başka terör örgütü başkadır
"Kürtler başka terör örgütü başkadır"
Daha Fazla Video Göster