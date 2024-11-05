Green Card başvuruları için son tarih! Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

Green Card kazanmak, ABD vatandaşlığı sağlamaz; ancak sahiplerine ömür boyu çalışma ve ikamet etme hakkı tanır. Ayrıca Green Card sahibi olan bir kişi, eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına da bu hakları kazandırabilir. 2025 Green Card çekiliş başvuruları için bugün (5 Kasım 2024) son gün. Başvuru işlemleri "https://dvprogram.state.gov/" adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

2025 Green Card Başvuru Sonuçları (A Haber Foto Arşiv)

2025 Green Card Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Green Card başvuru sürecinin sonuna gelinirken, başvuruda bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Geçen yılın sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu, bu yıl da benzer bir takvimle sonuçların Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Green Card Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı

Green Card çekiliş sonuçları, yalnızca DV Lottery'nin resmi web sitesi olan (https://dvprogram.state.gov) adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar, başvuruları sırasında kendilerine verilen "Confirmation Number" (teyit numarası) ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Bu numara, başvuru sürecinde her adaya özel olarak verilir ve sonuç sorgulama işlemleri için gereklidir.