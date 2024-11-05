İzmir’de CHP’li başkan yardımcısından taciz skandalı! Kadın personellerin ifadeleri ortaya çıktı

CHP'de yeni bir taciz skandalı patlak verdi.



CHP’li Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin (Foto: ahaber.com.tr arşiv )



Son olarak CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı görevinde iken taciz iddiası sebebiyle görevden alınan Berkhan Alptekin hakkında belediye içinde yürütülen disiplin soruşturmasında "kınama" cezası verilmişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal yaşanan gelişmeler sonrası Alptekin'in başkan yardımcılığı kadrosunun elinden aldı. Alptekin Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Bülent Ecevit Kültür Merkezine uzman olarak görevlendirildi. Diğer yandan belediyede çalışan başka bir kadını taciz ettiği iddiasıyla görevden alınan Spor İşleri Müdürü Cenk Karslı ile ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

TACİZE UĞRAYAN KADIN PERSONELLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Karşıyaka Belediyesi'nde memur olarak çalışan Hazal D. ile spor eğitmeni Yazgı G'nin verdiği ifadeler ortaya çıktı. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çalışmalar yapan spor eğitmeni Yazgı B'nin Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin ile birlikte görevden el çektirilen Spor Müdürü Cenk Karslı'dan da şikayetçi olduğu ifade edildi.

"FİZİKSEL OLARAK TEMAS KURMAYA ÇALIŞTI"

Müfettişlere bilgi veren Hazal D.'nin ifadesinde Alptekin'in özel hayatına ilişkin soruları sorduğunu anlattı. Alptekin'in özellikle mesai sonrası çeşitli restoran ve kafelere davette bulunduğunu anlatan Hazal D. ifadesinde, "Güzelbahçe oturuyorum. Beni makama davet ettiği bir gün yüz yüze görüşmek istedi. Sonrasında ise 'güzelliğini neye borçlusun' diyerek sorular sordu. Mesai sonrasında şarap içip yemek yiyebileceği mekanların olduğunu söyledi. Daha sonra bana elini uzattı ve fiziksel olarak temas kurmaya çalıştı. Benimle arkadaş olmak istediğini, yakınlık kurmak istediğini söyledi" gibi ifadeler kullandı.



BULUŞMA YERİNDE AYARLANMIŞ BİR OFİS

Belediyenin spor eğitmeni olan Yazgı G. ise ifadesinde aynı zamanda Spor Müdürü Cenk Karslı'dan da şikayetçi olurken Başkan Yardımcısı Alptekin'in kendisini Bostanlı'da yemek yemeye davet ettiğini, spor ve okullarla ilgili konuları konuşmak istediğini söylediğini anlattı. Buluşma yerine, çalışma koşulları ve belediye spor okulları konularını görüşmek için gittiğinde söz konusu yerin daha önceden ayarlanmış bir ofis tarzı bir yer olduğunu görünce şaşırdığını dile getirdi.