CHP’de taciz iddiası! Genç kızı bağ evine çağırıp...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir taciz skandalı daha patlak verdi.

Hüseyin Baş

PARTİDE GÖREV YAPAN KADINA SARKINTILIK

İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce, CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu üyesi olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Baş, partide görev yapan 20 yaşındaki Ş.Ö. ile yakınlık kurmak istedi.

Ş.Ö.'ye dokunmaya başlayan Hüseyin Baş, genç kızın durumdan rahatsız olmasına rağmen tacize devam etti.

CHP'li Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil

TACİZE GÖZ YUMDULAR



CHP Kadın Kolları üyesi Ş.Ö.'nün arkadaşları durumu gündeme getirmek için kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

CHP'li Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ise olayın gündeme gelmemesi için genç kıza ve arkadaşlarına ses kaydı gönderip, sessiz kalmalarını söyledi.

Ses kaydında "Canım arkadaşını durdur gazetecilere vermiş. Bu terbiyesiz ne yapmaya çalışıyor, ben arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Bak seni rezil edecek, bu kız terbiyesiz buna uyma sakın" diyerek parti üyesi 20 yaşındaki genç kızın tacize uğramasına göz yumdu.

DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞ

Partinin geçtiğimiz ay düzenlediği Kapadokya gezisine katılan CHP Elazığ Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın geziye katılan Kadın Kolları üyesi Ş.Ö'yü çok kez taciz ettiği öne sürüldü.

Durumdan rahatsız olan genç kızın korktuğu için suskun kaldığı belirtildi.