İşgalci İsrail destekçisi markalara boykot tokadı! KFC ve Pizza Hut’ın satışları dibi gördü

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri üçüncü çeyrekte yüzde 7 artarak 1,8 milyar dolara çıktı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 8 azalışla 382 milyon dolara geriledi.

Yum! Brands, geçen sene üçüncü çeyrekte 416 milyon dolar kar etmişti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,35 dolara geriledi.





YUM! BRANDS CEO'SU GİBBS JEOPOLİTİK ÇATIŞMALAR VE ZORLAYICI TÜKETİCİ GÜVENİNE İŞARET ETTİ

Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 azaldı.

Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları üçüncü çeyrekte yüzde 4'er düştü. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 4 arttı.

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, üçüncü çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 10 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 4 düştü.

Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, satışların jeopolitik çatışmalar ve zorlayıcı tüketici güveniyle ilgili baskılardan etkilendiğine işaret etti.





KFC VE PİZZA HUT, İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALARA YÖNELİK BOYKOTUN HEDEFİNDEYDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği itibarıyla Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Söz konusu restoran zincirlerinin satışlarında, bu yılın ilk iki çeyreğinde de düşüş kaydedilmişti.