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MSB'den acı haber! Kazada yaralanan teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu

Giriş: 05.11.2024 21:51 Güncelleme: 05.11.2024 22:18
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MSB’den acı haber! Kazada yaralanan teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Dz. Tğm. Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Dz.Tğm. Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB'den şehit Mustafa Kemal Öz'le ilgili açıklama (X)MSB'den şehit Mustafa Kemal Öz'le ilgili açıklama (X)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Deniz Teğmen Öz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Öz'ün fotoğrafına yer verildi.

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