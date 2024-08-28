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Haberler Galeri Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

Üniversitelerin 9 Eylül'de açılacak olması ile öğrenciler bir yandan okul telaşına düşerken, bir yandan da bu telaşı fırsat bilen dolandırıcıların radarına girdi. Çeşitli yöntemlerle öğrencilere ulaşan dolandırıcıların, "Sana burs bağlayacağız" vaadiyle kandırdığı ve açtırdıkları hesapla para trafiğini yönettikleri öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:54
Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

Dolandırıcılar hedeflerine bu kez kazandıkları üniversitelerde maddi olarak daha rahat bir eğitim-öğretim hayatı sürmek isteyen öğrencileri aldı.

Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

BURS VAADİYLE KANDIRDILAR

Bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü.

Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi.

Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

Bu internet siteleri ve taklit ettikleri vakıf isimleri şu şekilde:

"Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri."

Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

ÖNCE HESAP AÇTIRIP, SONRA HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi. Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine olurken, sahtekarlar da bu hesaplar üzerinde istedikleri gibi işlem gerçekleştirebilir hale geliyor.