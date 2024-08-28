28 Ağustos 2024, Çarşamba
Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...
Üniversitelerin 9 Eylül'de açılacak olması ile öğrenciler bir yandan okul telaşına düşerken, bir yandan da bu telaşı fırsat bilen dolandırıcıların radarına girdi. Çeşitli yöntemlerle öğrencilere ulaşan dolandırıcıların, "Sana burs bağlayacağız" vaadiyle kandırdığı ve açtırdıkları hesapla para trafiğini yönettikleri öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:54