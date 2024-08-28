Dolandırıcıların hedefinde onlar var! Öğrencilere burs tuzağı | Yasa dışı kumar trafiği...

ÖNCE HESAP AÇTIRIP, SONRA HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi. Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine olurken, sahtekarlar da bu hesaplar üzerinde istedikleri gibi işlem gerçekleştirebilir hale geliyor.