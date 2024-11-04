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Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 13:23 Güncelleme: 04.11.2024 13:26
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Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli Kahramanmaraş, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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