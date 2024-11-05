Başkan Erdoğan Kırgızistan’da: Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Kırgizistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Bişkek'te resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan Kırgizistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde açıklamalarda bulunurken Türk-Kırgız Devlet Hastanesi'ne adının verilmesi konusunda onur duyduğunu belirtti. İsrail'in küresel sistemi tehdit ettiğini belirten Erdoğan "İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN