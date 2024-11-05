05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da: Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim

Başkan Erdoğan Kırgızistan’da: Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 09:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Kırgizistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Bişkek'te resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan Kırgizistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde açıklamalarda bulunurken Türk-Kırgız Devlet Hastanesi'ne adının verilmesi konusunda onur duyduğunu belirtti. İsrail'in küresel sistemi tehdit ettiğini belirten Erdoğan "İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim
"Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim"
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Başkan Erdoğan Bişkek’te! Resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Bişkek'te! Resmi törenle karşılandı
Kamala ve Trump yarışı!
Kamala ve Trump yarışı!
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
CHP’den Ahmet Özer provokasyonu!
CHP'den Ahmet Özer provokasyonu!
DEM Partili gruptan Esenyurt’ta terör propagandası!
DEM Partili gruptan Esenyurt'ta terör propagandası!
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi!
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber’e konuştu
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber'e konuştu
Cami imamı İsrail soykırımını anlattı
Cami imamı İsrail soykırımını anlattı
Daha Fazla Video Göster