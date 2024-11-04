AK Parti il kongreleri başlıyor! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Malatya
AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi için hazırlıklar tamamlanırken ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek. Programa Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.
MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.