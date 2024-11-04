Polis memurunu şehit eden İETT şoförü tutuklandı

İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı.

Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Bakırköy Adliyesine çıkarılan Gül, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.