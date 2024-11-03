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İETT otobüsü trafik polisine çarptı: 1 şehit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 08:00 Güncelleme: 03.11.2024 08:03
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İETT otobüsü trafik polisine çarptı: 1 şehit

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit olduğu öğrenildi.

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