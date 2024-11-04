Hz. Yusuf Cami İmamı Ahmet Tahiş İsrail soykırımını A Haber’e anlattı! 9 yaşındaki Ömer’in Başkan Erdoğan sevgisi

Katil Netanyahu hükümeti ne Gazze'de sınır tanıdı ne de Lübnan'da. Masum siviller öldürüldü. Kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce insan İsrail'in bombardımanlarında can verdi.

Camiler, kiliseler bilerek vuruldu. Hastaneler, mülteci kampları yerle bir edildi.

(Ekran görüntüsü / A HABER

A Haber ekibi Lübnan'da başkent Beyrut yakınlarındaki Hz. Yusuf Camii imamının misafiri oldu.

Hz. Yusuf Cami İmamı Ahmet Tahiş (Ekran görüntüsü / A HABER)

"BÜTÜN DİNLER YASAKLIYOR"

Cami İmamı Ahmet Tahiş, İsrail'in soykırımından bahsetti, Türkiye'ye bu zulüm karşısında durduğu için teşekkür etti.

Tahiş, "Adım Ahmet Al-Tahiş. Gazze ve Lübnan'a yönelik Siyonist saldırılarla karşı karşıyayız. Tevrat 'öldürmeyin' diyor. Bütün dinler cinayet ve suçları yasaklıyor. Bunların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Ancak siyonist İsrail rejimi, Filistin ve Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da camileri yıkıyor, kadın ve çocukları öldürüyor. İsrail, güneydeki kasaba ve köylerde çok sayıda cami ve kiliseyi yıktı bile." ifadelerini kullandı.

(Ekran görüntüsü / A HABER

"TÜRKİYE'Yİ SELAMLIYORUM"

Arap ve İslam dünyasında seslene Tahiş, "Lübnan'ın yanında duran Türkiye'yi selamlıyorum. Bu kriz karşısında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan' dediği gibi; "Tevrat öldürmeyi emretmiyor, ama siz öldürüyorsunuz" dedi. Peygamber Efendimiz, sahabelerine çocukları ve kadınları öldürmemelerini emrediyordu. Ancak bugün Gazze'de, Filistin'de ve Lübnan'da çocuklara ve kadınlara yönelik Siyonist saldırılarını görüyoruz. Bu Siyonist saldırılar karşısında, tüm dünyaya, Arap ve İslam halklarına sesleniyoruz. Filistin ve Gazze topraklarında tekrarlanan bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Hz. Yusuf Cami İmamı Ahmet Tahiş (Ekran görüntüsü / A HABER)

"ERDOĞAN HER ZAMAN SÖYLER"

İmam Ahmet Tahiş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Tahiş, "Tüm krizlerde Lübnan'ın yanında olan Türkiye'yi ve halkını selamlıyoruz. Bugün Türkiye, Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de, Filistin'de ve Somali'de halkların yanındadır. Erdoğan her zaman dünyanın 5'ten büyük olduğunu söyler. Erdoğan'ın bahsettiği şey, dünyanın Siyonist yapıya sponsor olan 5 ülkeden daha büyük olduğudur." dedi.

Cami İmamı Ahmet Tahiş'in oğlu Ömer (Ekran görüntüsü / A HABER)

"ALLAH TÜRKİYE'Yİ VE İNSANLARINI KORUSUN"

Ahmet Tahiş, ailesiyle sık sık Türkiye'ye de geldiğini belirtti ve "Bayrampaşa'da yıllar önce aldığım bir evim var, büyük oğlum Türkiye'de okuyor, ailem de Türkiye'yi çok seviyor. Onlarca kez ziyaret ettik. Allah, Türkiye'yi ve insanlarını korusun. Biz Türkiye'yi medeniyetiyle, camileriyle, tarihiyle seviyoruz. Oğlum 3 yaşındayken benden sürekli bir Türk bayrağı almamı istedi. Bu bayrak statüsü olan bir bayrak." şeklinde konuştu.

Cami İmamı Ahmet Tahiş'in oğlu Ömer (Ekran görüntüsü / A HABER)

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TANIŞMAYI ÇOK İSTİYOR

Hz. Yusuf Cami imamının oğlu 9 yaşındaki Ömer de Türkiye aşığı bir çocuk. Başkan Erdoğan'la tanışmayı da çok istiyor. Ömer, "Ben Erdoğan'ı çok seviyorum ve onunla konuşmak istiyorum. Çünkü o büyük bir başkan. Babama hep diyorum ki Türkiye'ye gittiğimizde Erdoğan'ı görmek istiyorum. 4 kere Türkiye'ye gittim ama başkan Erdoğan'ı göremedim. Onun evini gördüm ama giremedim." dedi.