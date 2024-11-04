Devlete bela okuyup İsrail’e benzettiler! DEM’liler sokağa inip polise saldırdı

Terör örgütü PKK ile ilişki içinde olan DEM Partili belediye başkanlarına kayyum atandı.

3 İSİM DE TERÖRDEN HÜKÜMLÜ

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu ortaya çıktı.

DEM Parti'nin paylaşımı (X)

SOKAK ÇAĞRISI SONRASI SKANDAL BENZETME: İSRAİL SİZDEN İYİDİR

Kayyum kararı sonrası DEM Partililer doğu illerinde sokağa inerken olaylar çıktı. Doğu illerini sözde "kürdistan" olarak tanımlayan DEM'liler polise saldırdı. DEM Parti Mardin vekili Saliha Aydeniz "Yargılanacaksınız" diyerek küstah tehditler savurdu.

Sokağa inen DEM Partililer devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı.

Kayyum atanan Batman'da DEM Partili biri "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz böyle bir şey olamaz. İsrail sizden daha iyidir" diyerek 50 bin Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail'i akladı.

DEM Partili bir kişi ʺİsrail sizden daha iyidirʺ ifadelerini kullandı (ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

DEVLETE BELA OKUNDU!



Yine Batman'da DEM'li bir şahıs kameraları karşı "Allah sizin belanızı versin" diyerek devlete, hükümete ve emniyet güçlerine bela okudu. Kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp'a ahlak sınırlarını zorlayan hakaretler edildi.



Aynı alanda bulunan DEM Partililerin hep bir ağızdan "Amin" çekmesi bölücü zihniyeti gözler önüne serdi.

Devlete bela okuyan DEM'li şahıs (Sağda) (ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

"GÖZALTINA ALINSINLAR"

Skandal görüntüler sonrası ilgili makamlara "Toplum vicdanı için bu bölücüler yakalansın, gereken yapılsın" çağrıları yapıldı.