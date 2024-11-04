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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist öldürüldü! MSB'den açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 12:09 Güncelleme: 04.11.2024 12:11
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 9 terörist öldürüldü! MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın ve Suriye'nin kuzeyinde 9 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Açıklamada ayrıca "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletten aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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