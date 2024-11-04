Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e silahlı saldırı! Katil zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

HEM BAŞKAN HEM ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Şüpheli Erdem Şen ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli E.Ş, tutuklandı.

Hilmi Şen (sağda) ve Erdem Şen (Solda) (İHA)

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Saldırının düzenlendiği makam arabası

MAKAM ARACINA KURŞUN YAĞMURU

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de detayları anlattı. Karaman, "Belediye başkanını bir süredir sosyal medyadan tehdit eden biri var. Kendisini işe almadığı için tehdit ediyormuş. Bu kişi bugün belediye başkanı TOKİ evlerinin yakınına 71 BB 401 plakalı makam aracıyla gittiği anda resmi plakalı araca saldırıda bulunuyor. Araçta 4 kişi var Hilmi Şen'in de aralarında bulunduğu 2 kişi ağır yaralanıyor. Belediye başkanı ve koruması ağır yaralı. Belediye başkanının entübe edildiği belirtiliyor. Bu kişi şu anda gözaltında. Mikail Çelikkol'un da vefat ettiğine ilişkin bende bilgi var. Vefat sayısı iki. Koruma galiba. Zaten iki ağır yaralı olduğunu söylemiştik." dedi.

KATİL ZANLISINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Öte yandan katil zanlısı E.Ş.'nin olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. E.Ş., sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.