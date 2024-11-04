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Kırıkkale’de belediye başkanına saldırı! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti

Kırıkkale’de belediye başkanına saldırı! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:30
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen akrabası Erdem Şen'in silahla saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Şen'in yakın korumasının da öldüğü belirtilirken saldırgan Erdem Şen gözaltına alındı. Konuya ilişkin Kırıkkale Valiliği'nden açıklama yapıldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman detayları A Haber'de anlattı. Karaman, "Mikail Çelikkol’un da vefat ettiğine ilişkin bende bilgi var. Vefat sayısı iki. Zaten iki ağır yaralı olduğunu söylemiştik." dedi.
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