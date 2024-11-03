CHP’li Lütfü Savaş’a kesin ihraç talebi! Disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın disipline sevk edildiğini vurgulayan Deniz Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisini eleştirerek "Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul." demişti.

Lütfü Savaş'ın paylaşımı | Görüntü-A Haber

"CHP DEM'LENMEKLE MEŞGUL"

Lütfü Savaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Haydi kurucu partinin vatanseverleri ! ya bugün kendimize ve partimize yakışanı yapacağız… ya da yok olacağız! Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı….

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.

Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk Miilletini bulur. Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır.

Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir "Ulus Devlet" olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir.Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir. Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

"Bağımsızlık Benim Karakterimdir" diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum!

İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"