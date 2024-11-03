"Türk öğrenci kontenjanı düşürüldü" iddialarına yalanlama!

İletişim Başkanlığı, bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısının yarıya düşürdüğü ve mağduriyete yol açıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı uyruklu öğrencilere tanınan ayrıcalıklar açıklandı ve Türk öğrencilerin kontenjanları düşürüldü" iddiasını yalanladı.

DMM'DEN YALANLAMA

Merkezden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı uyruklu öğrencilere tanınan ayrıcalıklar açıklandı ve Türk öğrencilerin kontenjanları düşürüldü" iddiası doğru değildir." denildi ve açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği Türk öğrencilerine açılan kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açılmaktadır.

"TIP EĞİTİM VEYA DENKLİK ZORUNLU"

2024 ile 2023 yılları karşılaştırıldığında toplamda yüzde 21 oranında yabancı uyruklu kontenjanı azaltılmıştır. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencisi adayları sadece kendi aralarında yarışmakta ve mevzuat gereği kendilerine özgü açılan kontenjanlara başvurmaktadırlar. Sınav dili Türkçedir.

Yabancı kökenli olup uzmanlık eğitimi kabul edilenlerde, Türkiye'de tıp eğitimi almış olmak veya YÖK'ün denklik verdiği üniversitelerde tıp eğitim almış olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Türkçe dil bilgisi sınavına tabi tutulmaktadır. "