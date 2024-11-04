04 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 00:14
ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihlerinde yapacağı ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet etmesine ilişkin tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihlerinde yapacağı ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör