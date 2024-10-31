Başkan Erdoğan’dan dünyaya Gazze çağrısı: İsrail’e baskı yapın!

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla Fay'ı tebrik etti.

Senegal'in, Türkiye'nin Batı Afrika'da en sıkı münasebeti olan ülke olduğunu, Afrika kıtasının istikrar ve esenliğine en fazla katkıda bulunan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Birçok konuda aynı tutumu paylaşıyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkaran mutabakat protokolünü biraz önce imzaladık. Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yükseköğretim alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu çerçevede yapılan anlaşmaları anımsatarak şöyle devam etti: "Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar. Bu hedefe süratle ulaşma noktasında değerli dostumla hemfikiriz. Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarının ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar doları buldu. Bundan ülkelerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Firmalarımıza Senegal'deki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. İstanbul'da yarın Türkiye-Senegal İş Formu düzenlenecek. Önümüzdeki dönemde de Karma Ekonomik İşbirliği Toplantısı yapılacak.

Bu önemli toplantıların ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyorum. Görüşmelerimizde Senegal hükümetinin ahiren açıkladığı Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı da gündeme geldi. Türkiye olarak bu alanda tecrübelerimizi Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphe duymuyorum."

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Faye (Foto: AA)

"İSRAİL'İN SOYKIRIMI KARŞISINDA TÜRKİYE VE SENEGAL'İN ATABİLECEKLERİ ADIMLARI KONUŞTUK"

Görüşmelerinde Sahel bölgesi ve Filistin'deki gelişmeleri de ele alma fırsatı olduğunu belirten Erdoğan, "Sahel bölgesinde güvenlik sağlanmadan, Afrika kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağına ilişkin müşterek tutumumuzu bir kez daha kayda geçirdik. İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal'in atabilecekleri adımları konuştuk." dedi.

Bu noktada Senegal'in 1975'ten bu yana Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesinin Başkanlığını yürütmesini takdirle karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı, kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün, baskının, savaşın, katliamın ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikalı kardeşlerimizin İsrail hükümetinin soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz.

Kan, katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini emperyalistler Afrika kıtasında tecrübe ettiler. İnanıyoruz ki aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edecektir. Zulmederek güvenlik arayanlar, çok daha büyük bir güvensizlik girdabına sürükleneceklerdir. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz. Bu düşüncelerle kıymetli kardeşime ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Senegal başta olmak üzere Afrika'daki tüm kardeş ve dostlarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum."

"BÖLGE ÇOK CİDDİ BİR ATEŞ ÇEMBERİNE DOĞRU GİDİYOR"

Başkan Erdoğan ve Fay, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Senegal iki hafta önce 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm Planı'nı kabul etti. Türkiye, bu anlamda Senegal'i nasıl desteklemeyi öngörüyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yükseköğretim noktasında atılacak adımlar, bunun yanında çok daha önemlisi savunma sanayine yönelik müşterek atabileceğimiz adımlar, altyapı ve üstyapıda geçmişten bu yana atılan adımlar var. Bu konuda Senegal'in Türk inşaat sektörünü çok iyi tanıdığını biliyorum. Bunu bilmekle beraber de yeni bazı adımları müşterek atabileceğimize inanıyorum. Bu konuyla ilgili olarak da birbirimize karşı olan güvenimizi tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşmeyi de bir kenara koymak mümkün değil."

"Lübnan Başbakanı Necib Mikati 'Ateşkes bekliyoruz' derken İsrail bir kez daha saldırı düzenledi. Hizbullah'ın yeni lideri açıklama yaptı, 'Biz Lübnan için savaşacağız ve savaşı da sürdüreceğiz.' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz? Gazze'de de zaman zaman ateşkese yaklaşıldığında İsrail bir kez daha saldırı düzenleyerek süreci baltalıyor. Bölgenin geleceğini, bu iki ileri bir geri durumu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. O da muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu ama özellikle Hasan Nasrallah'ın yerine bu görevi devralan yeni lider, 'Biz aynı istikamette gideceğiz.' dedi. Bir kararlılık ortaya koydu. Dolayısıyla bu şunu gösterecek; bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru, ne yapıyor? Gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef tabii bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz odur ki bölgedeki bu gelişmeleri nasıl acaba başta Birleşmiş Milletler olmak üzere kontrol altına alırız? Bunun çalışmalarını hep birlikte yapacağız."

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı (Foto: AA)

Fay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yakın zamanda 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm Planı'nı ve bu konudaki yeni gündemlerini kabul ettiklerini kaydeden Fay, bu konudaki istişareler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmelerde Türkiye ile bu konuda hemfikir olduklarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Fay, özellikle 2050 planı kapsamında belirlenen sanayileşme, tarım, teknik ve mesleki eğitim ve dijitalleşme alanlarında gençlerin istihdamı konularında hemfikir olduklarını belirterek "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, bu konuları görüşüp işbirliğimizi savunma alanında güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

Bugün Türkiye ile Senegal arasında imzalanan anlaşmanın da her iki devletin işbirliğini stratejik bir seviyeye çıkarma iradesini ifade ettiğini vurgulayan Fay, ilerleyen yıllarda çok hızlı bir şekilde işbirliğini geliştirmeyi ve ikili ticaret hacmini de 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan'a göstermiş olduğu sıcak misafirperverlik nedeniyle teşekkürlerini sunan Fay, ziyaretle "sağlam, dostane ve samimi ilişkileri" güçlendirme fırsatı için mutluluğunu dile getirdi.

Fay, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere değinerek, Türkiye ile Senegal'in altyapı, savunma, sağlık hizmetleri, tarım, suya erişim, eğitim, enerji, ekonomi gibi birçok alanda zengin bir yelpazede olduğunu kaydetti.

Türk firmalarının Senegal'deki kilit projelerin hayata geçirilmesi konusundaki katkılarına değinen Cumhurbaşkanı Fay, "İşbirliğimiz son derece başarılı bir şekilde seyretmekle birlikte, daha fazlasını elbette gerçekleştirme imkanına sahibiz." dedi.

Fay, iki ülke arasındaki ortaklığın başka sektörlere de genişletilme arzusunda olunduğunu vurgulayarak, bu konuda özel sektör temsilcilerinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede ülkesinin "2050 Ulusal Dönüşüm Planı"nın ele alındığını belirten Fay, Türkiye'nin, Senegal'in "yeni yönelimleri" içinde girişimlerini destekleme niyetinden son derece memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Fay Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (Foto: AA)

ULUSLARARASI GELİŞMELER

Uluslararası konulardan, terörizmin yaygınlaşmasından ve savaşlardan da bahsettiklerini aktaran Fay, özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedileri ve Sahel bölgesinin istikrarsızlaştırılmasını ele aldıklarını kaydetti.

Fay, çok taraflı ilişkilerin zayıflaması ve tek taraflı müdahalelerle uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkati çekerek, bunlar karşısında ortak uluslararası camianın sorumluluklarını hatırlatmakta fayda olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlerde (BM) daha adil ve eşitlikçi bir küresel düzenin sürdürülebilmesi için buna ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Fay, bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barış ve uluslararası güvenliğin sağlanmasına yönelik görevini desteklediklerini dile getirdi.

Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sahel bölgesinde daha fazla faaliyetin desteklenmesi gerektiğine ilişkin görüştüklerini belirterek "Böylece o bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini yeniden vurguladık. Söz konusu Sahel bölgesinin yabancı güçler arasında bir çatışma tiyatrosu alanına dönüşmesini kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Bu açıdan Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında derhal bir ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Filistin halkının barış içerisinde ve bağımsız bir devlette yaşama hakkının olduğuna işaret eden Fay, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet içerisinde yaşama hakkının tanınması gerektiğini kaydetti.

Fay, bunun ötesinde çok taraflı ilişkileri güçlendirerek küresel barış ve istikrara katkı sağlamaları gerektiğini ele aldıklarını anlatarak, "Bunu da küresel yönetim sisteminin iyileştirilmesiyle, adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte gerçekleştirileceğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı.

Fay'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fay'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Fay'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

fotoğraf: AA

Fay, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Fay birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fay, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

BASIN TOPLANTISI SONRASI AKŞAM YEMEĞİ

Ortak basın toplantısında kritik mesajlar verecek olan Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında Faye onuruna resmi akşam yemeği verecek.

fotoğraf: AA

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Fay, başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Fay, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.