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Başkan Erdoğan imzaladı! 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 01:01 Güncelleme: 30.10.2024 01:32
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Başkan Erdoğan imzaladı! 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete | Görüntü-A Haber30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete | Görüntü-A Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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