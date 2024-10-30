Esenyurt Belediyesi’ne görevlendirme! İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal

REMZİ KARTAL'LA 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BÖYLE BAŞLAMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen ve Özer'in gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın, yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyası, Özer'in ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle de temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliye ilişkin geriye dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları dosyaya eklendi.

Soruşturmada kapsamında ayrıca emniyet tarafından hazırlanan tüm raporlar da 28 Ekim'de dosyaya ulaştı.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy

BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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