Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kimdir kaç yaşında nereli?

Ahmet Özer'in yerine atanan Özer'in Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kim olduğu araştırılıyor. 1979 Yılında Erzurum'da doğan Oğuzhan Bingöl, pek çok ilde kaymakamlık görevlerini yürüttü. İşte Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl 'ün kariyer hayatı...

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl

Oğuzhan BİNGÖL, 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı.

05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl (Foto: AA)

10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı.

Hatay Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Beşiktaş Kaymakamı olarak atanarak 13/09/2023 tarihinde Beşiktaş Kaymakamı olarak görevine başlamıştır.