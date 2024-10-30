Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür: Tarihi bir fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının bir bölümünde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili olarak "Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsattır." ifadelerini kullanırken, Özel için ise "Kardeşliğe sağladığı katkı için tebrik ediyorum." dedi.

"DEVLET BEY TARİHE İSTİKAMET ÇİZEN BİR LİDER"

Konuşmasında MHP liderine teşekkürlerini ileten Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak hem devletimizin gücüne güç kattık hem de milletimize özgüven kazandırdık. Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, grubum adına selam ve şükranlarımızı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEBRİK

Terör sorununun çözümü ve kardeşliğe katkısı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tebriklerini ileten Erdoğan, konuşmasında şu sözleri söyledi: "Buradan Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı. Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin Sayın Özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum."

"KANDİL'E ÇAĞRIMIZ YOK"

Başkan Erdoğan, Kandil'deki terör baronlarına herhangi bir çağrıları olmadığının altını çizerken, "Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki, teröristin anlayacağı yegane dil, terörle tavizsiz mücadeledir. Türkiye'nin içinde de Irak'ta ve Suriye'de de terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize nereden tehdit geliyorsa kökünü kazıyacağız." dedi.

BAHÇELİ VE ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 22 Ekim 2024'te yaptığı grup toplantısında tarihi bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilirken söylediği "Her türlü hizmete hazırım" sözlerini hatırlatarak "Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel de Bahçeli'nin Abdullah Öcalan sözlerine destek verdiği konuşmasında "Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." demişti.