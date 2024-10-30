Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

fotoğraf: AA

İKİLİ İLİŞKİLER

Bakan Lammy, 4 Mart 2024'te Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak'ta, dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapılmıştı.

Müttefik ve stratejik ortak Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik ortaklık ilişkisi 2007'de tesis edilmişti.

İki ülke arasında üst düzeyli ve kurumlar arası temaslar düzenli olarak sürdürülürken, bölgesel ve küresel konularda hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde yakın diyalog devam ediyor.