FETÖ'de mal ve taht savaşları! "Kara kutu" Türkyolu'ndan Gülen ölmeden önce videolu hazırlık

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından kavgalara taht kavgası da eklendi. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, liderlik çekişmesinin nedenini bir kez daha ortaya koydu.

PARA KONTROLÜNÜ ELE ALMAK İSTİYORLAR

Örgütün üst yönetiminde yer alan her isim sıcak paranın kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına ihtiyaçları var.

TÜRKYOLU'NUN ÇARPICI MAL VARLIĞI

Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de "Uzun Cevdet" lakaplı F. Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken C. Türkyolu'nun mal varlığı çok çarpıcı.

ABD'deki FETÖ şebekesi: Cevdet Türkyolu | Tablo: AA

F. Gülen'in ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi C. Türkyolu, 10 Haziran 2023 yılında yaklaşık 840 bin dolara satın aldı.

2003 – 2013 yılları arasında toplam 17 adet "tapu satış" işlemi gerçekleştirdi. 2012 – 2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki "nt şirketi"ndeki hissesini değerinden fazla bir meblağa 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarlar da aldı.

BANK ASYA'YI DA DOLANDIRDI

"Hizmete çalışıyor" adı altında "hizmet"i zarara uğratmaktan çekinmeyen C. Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da bir role sahip. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren C. Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de parasına para kattı.

Teröristbaşı Gülen'in ʺkara kutusuʺ Cevdet Türkyolu

ABD'DE ONLARCA GAYRİMENKUL...

Bank Asya'yı zarara uğratması bununla da sınırlı değil. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olan C. Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı.

C. Türkyolu'nun 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği biliniyor. Malvarlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren C. Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor. Üstelik bu gayrimenkullerin ederi Adapazarı'ndaki arazilerin ederinden daha yüksek.

GÜLEN ÖLMEDEN VİDEOLU HAZIRLIK

Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki kamptan kaçıran Cevdet Türkyolu, örgütün parasına çöktüğünün FETÖ içerinde yüksek sesle konuşulmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Hayatının büyük kısmını Gülen'in yanında geçiren Türkyolu, zenginliğini ailesine bağlamaya çalışmıştı.

Türkyolu'nun örgüt kanallarında ve birçok sosyal medya platformunda para verip yayınlattığı videoyu hazırlamasının altındaki sebebin ise Gülen'in ölümünden sonra bütün dikkatlerin kendisinde olacağını bilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Örgüt tabanından büyük tepki alan Türkyolu'nun Mustafa Özcan ve hareket ettiği ekip tarafından bu röportajla korunmaya çalıştığı öğrenildi.