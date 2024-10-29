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Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 101. yılı paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 23:07
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Emine Erdoğan’dan Cumhuriyet’in 101. yılı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım | Görüntü-A HaberEmine Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım | Görüntü-A Haber

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum."

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