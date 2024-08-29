29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Şimşek'ten enflasyon düzeltmesi açıklaması! Küçük işletmeler kapsamdan çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 29.08.2024 10:36 Güncelleme: 29.08.2024 11:04
ABONE OL
Bakan Şimşek’ten enflasyon düzeltmesi açıklaması! Küçük işletmeler kapsamdan çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör