Avrupa'da skandal "Kill Erdoğan" provokasyonu!

Orta Doğu'da yüksek tansiyon devam ederken bunu fırsat bilen İsrail'in PKK ayağı YPG'liler ise düğmeye bastı.

Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çıkışı siyasetin hala en önemli gündem maddeleri arasına yer aldı.

Bahçeli'nin siyasi ezberleri bozan bu çıkışı sonrası 1 gün sonra Ankara TUSAŞ'a PKK tarafından saldırı düzenlendi. Kandil'deki Avrupalı YPG/SDG ise harekete geçti.







YPG'LİLER TÜRKİYE'YE KARŞI İSRAİL BAYRAĞI AÇTI

PKK'nın üst aklı ise Avrupa'da militanları sokaklara saldı. Kandil'in Amerikancı bloğu ve Suriye ayağı süreci sabote ederken Avrupa'daki büyükbaş PKK'lılar sokakları birbirine kattı. Almanya'da YPG'liler Türkiye'ye karşı İsrail bayrağı açtı.

MİLİTANLARIN KULUÇKA MERKEZİ

Türkiye'nin terör belasını tarihe gömme kararlılığını gören PKK'nın üst aklı Avrupa sokaklarında terörize ederken Almanya, İsviçre ve Fransa'nın başını çektiği Batılı devletler militanların kuluçka merkezi olma özelliğini sürdürüyor.

BATI'NIN İKİYÜZLÜ TUTUMUNU YİNE TESCİLLEDİ

Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit edecek kadar geniş ve rahat hareket etme imkanını sahip olan Avrupa görmüş teröristlere bu kadar müsamaha edilmesi Batı'nın ikiyüzlü tutumunu bir kez daha tescilledi. Türkiye'nin terör belasını tarihe gömme kararlılığı ve bu doğrultuda attığı "iç cephe" hamlesi PKK'nın üst aklını çıkmaza soktu.

Öte yandan 1 Mayıs 2017 tarihinde Zürih'teki Türk Konsolosluk binası çevresinde yapılan protestolar sonrası yüzleri kar maskeliler konsolosluğa boyalarla saldırıp yakındaki otobüs durağı ve binaya "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazmıştı





TREN GARINA "ERDOĞAN'I ÖLDÜR" YAZISI

Provokasyonlardaki en rezil kare ise İsviçre'den geldi. Basel'deki bir grup YGP'li tren istasyonlarına "Kill Erdogan" (Erdoğan'ı öldür) skandal ifadeler yazdı. Yapılan "Kill Erdoğan" provokasyonu Avrupa'nın Türkiye karşı şer odaklarının yuvalandığı bir kuluçka merkezi olduğunu resmen gözler önüne serdi.