AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-10-29
Saat:19:43:34 TSİ
Enlem:33.80667 N
Boylam:30.25583 E
Derinlik:7.6 km
SARSINTI 7.6 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER
2024-10-29 19:43:34 33.80667 30.25583 7.6 MW 4.0 Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya)
2024-10-29 19:34:51 37.65944 35.95417 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-10-29 19:19:42 38.25361 38.77889 5.3 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-10-29 19:09:51 39.39583 26.28583 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [11.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 18:47:38 36.85167 28.41583 7.04 ML 2.1 Akdeniz - [12.13 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-10-29 18:29:08 38.19361 39.38667 8.8 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-10-29 18:10:35 38.84 26.44639 11.0 ML 1.8 Ege Denizi - [19.68 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-29 18:09:27 37.87 43.42806 7.0 ML 2.1 Gürpınar (Van)
2024-10-29 17:56:25 39.30028 26.87917 6.86 ML 1.5 Ayvalık (Balıkesir)
2024-10-29 17:38:22 37.84111 27.0 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.35 km] Kuşadası (Aydın)
2024-10-29 17:33:53 35.75667 31.22389 17.43 ML 2.5 Akdeniz - [95.61 km] Kumluca (Antalya)
2024-10-29 17:30:57 38.31556 38.75389 7.0 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-29 16:38:52 37.50889 36.5275 6.69 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-29 16:26:23 36.86556 29.31 6.82 ML 1.4 Seydikemer (Muğla)
2024-10-29 15:47:53 38.33694 37.23333 7.01 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-29 15:28:17 39.45611 27.87694 6.99 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-29 14:42:43 38.45222 28.45667 7.01 ML 0.7 Alaşehir (Manisa)
2024-10-29 13:26:04 38.445 38.03361 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-10-29 13:04:24 39.88167 28.83472 8.33 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2024-10-29 12:43:08 38.46 29.09528 7.0 ML 1.2 Eşme (Uşak)
2024-10-29 12:12:08 38.27861 38.63472 12.25 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2024-10-29 12:07:18 38.28056 38.63278 14.12 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2024-10-29 12:04:28 40.30667 27.07194 5.11 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-10-29 11:40:34 39.35944 26.22194 9.66 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 11:06:27 39.395 26.29111 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [11.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 11:02:23 39.39111 26.28389 7.14 ML 2.0 Ege Denizi - [12.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 10:41:42 37.97167 27.21806 6.32 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.03 km] Selçuk (İzmir)
2024-10-29 10:16:43 39.36 28.01222 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2024-10-29 10:13:42 38.23778 37.65972 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-29 09:57:25 39.43472 26.27556 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [08.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 09:50:23 37.27667 30.56917 7.0 ML 2.4 Bucak (Burdur)
2024-10-29 09:02:29 37.53389 37.22694 9.75 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-29 08:50:36 38.33694 38.80417 10.4 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-29 08:05:30 38.01222 37.545 7.0 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş)