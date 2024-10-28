TUSAŞ’taki saldırının arkasında CIA mi var? İngiliz siyasetçiden çarpıcı açıklama: Asla tesadüf değil

Türkiye, 23 Ekim'de Türk Havaclıık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısı ile sarsıldı. 5 şehidin ve 22 yaralının olduğu terör saldırısı dünya basınında da yankılandı.

O TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek, kadın teröristin isminin de Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi.

İşte saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri | A Haber

HAİN SALDIRININ ARKASINDA CIA Mİ VAR?

İngiliz siyasetçi George Galloway ise bu terör saldırısına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Galloway, CIA'in Ankara'daki saldırı için PKK'yı kullandığını ve saldırının Başkan Erdoğan'ın BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını belirtti.

İşte saldırıyı düzenleyen teröristler | A Haber

Galloway, BRICS'in dünyayı değiştiren yeni bir oluşum olduğunu belirterek yeni para birimi, BRICS parası ve finansal düzenlemesinin ABD kontrolündeki SWIFT diktatöryal sistemini bitireceğini söyledi.

"BRICS'E ÜYE OLMA İHTİMALİ BUNLARI DELİRTTİ"

İngiliz siyasetçi TUSAŞ'a saldırının arkasında CIA olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"PKK'yı kullanarak Ankara'nın Kazan ilçesine saldırı düzenlendi. Dakikalar öncesinde Erdoğan Rusya'nın Kazan kentine gitmişti. Gündemde Türkiye'nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasında bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti. BRICS dünyayı değiştiren yeni bir oluşum.

İngiliz siyasetçi George Galloway | Görüntü-A Haber

SWIFT DÜNDE KALDI

Yeni para birimi, BRICS parası ve finansal düzenlemesi, ABD kontrolündeki SWIFT diktatöryal sistemini bitirecek. ABD kontörlü yüzünden başka arkadaşınıza ya da dost ülkelere SWIFT olmadan para dahi gönderemiyorsunuz. Gerekçeniz ne olursa olsun SWIFT buna asla izin vermez. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek."