A Haber depremin merkez üssü Adana’da! Tanıklar o anları anlattı

AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

A Haber'de konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Adana'da merkezdeyiz. Ben hissetmedim, hisseden arkadaşlarımız olmuş. Kozan'da herhangi bir mal ve can kaybı yok. Kırsalda bir sıkıntı olup olmadığına bakılıyor. Olumsuz bir durum yok." dedi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremin çevre illerden de hissedildiğini belirterek "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Yaşananların ardından A Haber ekipleri depremin yaşandığı Adana Kozan'a giderek son durumu aktardı. Depremi yaşayan vatandaşlar o korku dolu anları A Haber'e anlattı.

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur: "Bizler Adana'nın Kozan ilçesi Minnetli mahallesindeyiz. Hasar gören evdeyiz. İşte burası Minnetli. Burası aslında evin bacası ama altctarafı patlamış durumda. Hemen yan tarafta pencere, pencereninde dört köşesinde çatlamalar meydana gelmiş. Hemen kapının üzerinde de o elektrik şalterlerinin olduğu noktada ve yangın merdivenlerine doğru noktada patlamaların meydana geldiğini ifade edebiliriz. İşte burada pencere var ama hem buradan kırılmış hem de bu kısımdan kırılmış durumd. yine benzer bir şekilde burada da bir patlamanın meydana geldiğini görüyoruz. hemen yukarıda daha büyük bir hasarın yere düşen beton parçalarından da anlaşıldığını söyleyebiliriz. Evlerle çatlamalar meydana geldi, hasar meydana geldi ve insanlar henüz evlerine dönmediği bilgisini paylaşabiliriz. Bu ev aslında Minnetli mahalle muhtarı İzzet İnce'nin. Neler yaşandı o sırada?

Muhtar İzzet İnce: Çok şükür can kaybımız yok, biz buna seviniyoruz. Evlerimizde hasar var ama yıkılıp da altında kalan vatandaşlarımız yok. Allah beterinden korusun, Allah bütün devletimizin kurumlarından razı olsun. Aradılar sordular can kaybı var mı diye yok dedik şükür şuana kadar bir şeyimiz yok.

ELEKTRİKLER DE GİTTİ

Depremle beraber elektrik gitti. Biz kapıyı zor bulduk elektrik gidince. Baya bir korkuya kapıldık. Yine de kapıyı bulduk deprem kesilmeden çıktı. O depremden sonra en az 10 tane artçı deprem oldu. Vatandaşlarımız hepsi sokakta. Güvenip de içeri giremiyorlar. 7 Ağutos'ta oldu bir deprem arka arka 3 defa, ondan bu yana millet hep panikteydi.

Geçen seneki 25 Temmuzdaki depreminde köyün yüzde 50'sinin evi hasar gördü yıkıldı. Allah razı olsun devletimiz yapım çalışmaları devam ediyor. O yüzde 50 kalan evlerin hasra tespiti yapılacak. Elektrik kesintisi ile ilgili yetkililer arızayı bulup yaptılar elektriği verecekler geri. Deprem 15-20 saniye sürdü.